Тоттенхэм объявил о подписании Тонали, обновив трансферный рекорд

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали сменил клуб в английской Премьер-лиге, став игроком Тоттенхэма.

О переходе 26-летнего футболиста лондонский клуб объявил на своем официальном сайте, не уточняя деталей трансфера.

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Тем не менее, по информации СМИ, итальянский хавбек подписал со "шпорами" долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2032 года.

Также этот трансфер стал рекордным для Тоттенхэма. Игрок обошелся "шпорам" в 100 миллионов фунтов стерлингов (117 миллионов евро) с учетом бонусных выплат, что сделало итальянца самым дорогим приобретением в истории клуба.

Тонали выступал за Ньюкасл с лета 2023 года, перейдя из Милана. В минувшем сезоне полузащитник провел в составе "сорок" 53 матча во всех турнирах, отличившись тремя голами и семью результативными передачами.

Напомним, ранее Тоттенхэм оформил трансфер полузащитника Матеуша Фернандеша из Вест Хэма также за рекордную на тот момент сумму.

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