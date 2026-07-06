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Тоттенхэм объявил о подписании Тонали, обновив трансферный рекорд

Итальянский полузащитник продолжит карьеру в лондонском клубе.
Сегодня, 19:28       Автор: Игорь Мищук
Сандро Тонали / Tottenham Hotspur
Сандро Тонали / Tottenham Hotspur

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали сменил клуб в английской Премьер-лиге, став игроком Тоттенхэма.

О переходе 26-летнего футболиста лондонский клуб объявил на своем официальном сайте, не уточняя деталей трансфера.

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Тем не менее, по информации СМИ, итальянский хавбек подписал со "шпорами" долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2032 года.

Также этот трансфер стал рекордным для Тоттенхэма. Игрок обошелся "шпорам" в 100 миллионов фунтов стерлингов (117 миллионов евро) с учетом бонусных выплат, что сделало итальянца самым дорогим приобретением в истории клуба.

Тонали выступал за Ньюкасл с лета 2023 года, перейдя из Милана. В минувшем сезоне полузащитник провел в составе "сорок" 53 матча во всех турнирах, отличившись тремя голами и семью результативными передачами.

Напомним, ранее Тоттенхэм оформил трансфер полузащитника Матеуша Фернандеша из Вест Хэма также за рекордную на тот момент сумму.

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