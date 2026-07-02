Тоттенхэм объявил о подписании хавбека Вест Хэма за пока рекордную сумму
Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш перешел из Вест Хэма в Тоттенхэм.
О подписании 21-летнего хавбека "шпоры" объявили на своем официальном сайте.
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Детали контракта игрока лондонский клуб не раскрывает, а в своей новой команде португалец будет выступать под 18‑м номером.
Сумма сделки составила 85 миллионов фунтов стерлингов (около 99,4 миллиона евро), что стало рекордным приобретением в истории Тоттенхэма.
Bem-vindo, Mateus 👋 pic.twitter.com/N3K319ovU0— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026
В минувшем сезоне Фернандеш провел в составе Вест Хэма 38 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.
Отметим, что Тоттенхэм также готовит трансфер полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали, который по стоимости побьет рекордную покупку Фернандеша.
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