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Футбол

Тоттенхэм объявил о подписании хавбека Вест Хэма за пока рекордную сумму

Португалец Матеуш Фернандеш пополнил состав "шпор".
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Матеуш Фернандеш / Tottenham Hotspur
Матеуш Фернандеш / Tottenham Hotspur

Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш перешел из Вест Хэма в Тоттенхэм.

О подписании 21-летнего хавбека "шпоры" объявили на своем официальном сайте.

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Детали контракта игрока лондонский клуб не раскрывает, а в своей новой команде португалец будет выступать под 18‑м номером.

Сумма сделки составила 85 миллионов фунтов стерлингов (около 99,4 миллиона евро), что стало рекордным приобретением в истории Тоттенхэма.

В минувшем сезоне Фернандеш провел в составе Вест Хэма 38 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Отметим, что Тоттенхэм также готовит трансфер полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали, который по стоимости побьет рекордную покупку Фернандеша.

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