iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал - обладатель Суперкубка Англии

"Канониры" уверенно обыграли Манчестер Сити.
Сегодня, 19:05       Автор: Андрей Безуглый
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В воскресенье, 16 августа, Арсенал и Манчестер Сити встречались в матче за Суперкубок Англии.

20 секунд хватило команде Артеты, чтобы открыть счет. Калафьори идеальным ударом завершил первую атаку своей команды.

Команды немного поборолись за контроль, а затем Цолис нашел пасом Хавертца, который удвоил преимущество Арсенала. До конца тайма Холанд мог отыграть один мяч, но Райя справился с ударом соперника.

Со стартом второго тайма греческий новичок снова отличился ассистом, помогая забить Эдегору. А затем "канониры" отошли в оборону и спокойно отражали атаки соперника до конца матча, завоевав трофей.

Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити

Арсенал - Манчестер Сити  3:0
Голы: Калафьори, 1, Хавертц, 28, Эдегор, 48

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 2 - 4
Фолы: 12 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м
Канселу вернется в Барселону Канселу вернется в Барселону
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
Динамо в непростом матче справилось с Колосом Динамо в непростом матче справилось с Колосом

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игры Кубка Италии
просмотров
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
просмотров
Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
просмотров

Последние новости

Водные21:35
Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м
Европа20:50
Канселу вернется в Барселону
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
Украина19:58
Динамо в непростом матче справилось с Колосом
Европа19:05
Арсенал - обладатель Суперкубка Англии
Гимнастика18:35
Онофрийчук выиграла вторую медаль ЧМ
Европа18:07
Арсенал забил самый быстрый гол в Суперкубке Англии за 58 лет
Украина17:20
Шахтер за счет быстрого гола обыграл Харьков
Европа16:55
Боруссия подпишет лучшего ассистента Эредивизии
Гимнастика16:25
Онофрийчук принесла Украине первое золото за 13 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK