Арсенал - обладатель Суперкубка Англии

В воскресенье, 16 августа, Арсенал и Манчестер Сити встречались в матче за Суперкубок Англии.

20 секунд хватило команде Артеты, чтобы открыть счет. Калафьори идеальным ударом завершил первую атаку своей команды.

Команды немного поборолись за контроль, а затем Цолис нашел пасом Хавертца, который удвоил преимущество Арсенала. До конца тайма Холанд мог отыграть один мяч, но Райя справился с ударом соперника.

Со стартом второго тайма греческий новичок снова отличился ассистом, помогая забить Эдегору. А затем "канониры" отошли в оборону и спокойно отражали атаки соперника до конца матча, завоевав трофей.

Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити

Арсенал - Манчестер Сити 3:0

Голы: Калафьори, 1, Хавертц, 28, Эдегор, 48

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 9 - 12

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 2 - 4

Фолы: 12 - 11

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