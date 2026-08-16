Арсенал - обладатель Суперкубка Англии
В воскресенье, 16 августа, Арсенал и Манчестер Сити встречались в матче за Суперкубок Англии.
20 секунд хватило команде Артеты, чтобы открыть счет. Калафьори идеальным ударом завершил первую атаку своей команды.
Команды немного поборолись за контроль, а затем Цолис нашел пасом Хавертца, который удвоил преимущество Арсенала. До конца тайма Холанд мог отыграть один мяч, но Райя справился с ударом соперника.
Со стартом второго тайма греческий новичок снова отличился ассистом, помогая забить Эдегору. А затем "канониры" отошли в оборону и спокойно отражали атаки соперника до конца матча, завоевав трофей.
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити 3:0
Голы: Калафьори, 1, Хавертц, 28, Эдегор, 48
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 2 - 4
Фолы: 12 - 11
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