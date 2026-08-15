Полесье - Заря: на что ставить?

В рамках третьего тура УПЛ Полесье на своем поле сыграет против Зари.

Житомиряне на данный момент не теряли очков на внутренней арене, а Заря одержала победу над Колосом и уступила Кривбассу.

Полесье - Заря

17 августа | 18:00 | Центральный стадион, Житомир

На сайте BETKING на победу Полесья дают коэффициент 1,61, тогда как триумф Зари оценивается коэффициентом 5,66, а ничья — в 3,80.

В 9 из 10 последних домашних матчей Полесья забивались голы в первом тайме. Вероятность того, что в этом матче будет забит как минимум один гол в первом тайме, оценивается коэффициентом 1,36.

Полесье выиграло оба тайма в 4 из последних 6 домашних матчей. Можно поставить на триумф «волков» в обоих таймах с коэффициентом 4,00.

Заря Луганск выиграла со счетом 2:1 три последних выездных матча. Коэффициент на победу Зари с таким счетом в этом матче в линии BETKING — 18,00.

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