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Футбол

Малиновский дебютировал за Трабзонспор ничьей в матче чемпионата Турции

Украинский полузащитник отыграл 84-минуты в поединке против Касымпаши.
Вчера, 23:50       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В субботу, 15 августа, Трабзонспор в стартовом туре турецкой Суперлиги сыграл в гостях против Касымпаши, завершив матч ничейным результатом 1:1.

В этом поединке в составе "бордово-синих" дебютировал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Украинец вышел на поле в старте и был заменен на 84-й минуте.

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За проведенное в матче время Малиновский 72 раза касался мяча, нанес один удар из-за пределов штрафной, создал один момент, отдал 47 точных передач из 56 (84% точности), выиграл пять дуэлей из десяти, совершил два отбора, два перехвата, сделал две попытки дриблинга, допустил 17 потерь мяча, заработал на себе один фол и сам дважды нарушил правила.

Статистический портал WhoScored оценил игру Малиновского в 6,6 балла.

Источник: whoscored.com

Портал Sofascore поставил украинцу также оценку 6,6.

Источник: sofascore.com

Напомним, что этим летом Малиновский перешел в Трабзонспор из Дженоа в статусе свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Руслан Малиновский чемпионат Турции

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