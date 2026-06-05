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Футбол

Трабзонспор официально подписал Малиновского

Украинец присоединился к турецкому клубу.
Сегодня, 22:05       Автор: Андрей Безуглый
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Трабзонспор официально объявил о переходе Руслана Малиновского.

Напомним, что украинец присоединился к турецкому клубу свободным агентом.

Детали контракта не разглашались, но инсайдеры писали о двухлетнем соглашении.

Трабзонспор в прошлом сезоне взял бронзовые медали чемпионата и выступит в Лиге Европы.

В еврокубках Малиновский будет играть с другим украинцем Арсением Батаговым. А ранее клуб покинул Александр Зубков.

Ранее о новом трансфере также объявил Тоттенхэм.

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