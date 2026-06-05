Тоттенхэм официально подписал опытного защитника

Тоттенхэм объявил о подписании Энди Робертсона.

Напомним, что 32-летний шотландец покинул Ливерпуль свободным агентом после девяти лет в клубе.

У Робертсона были несколько вариантов продолжения карьеры, но он решил остаться в АПЛ, подписав контракт с Тоттенхэмом.

Условия контракт опытного защитника клуб не стал раскрывать.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль претендует на таланта Бундеслиги.

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