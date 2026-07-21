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Футбол

Ямаль раскрыл слова Месси после финала

Признался, что слова Месси значат для него почти столько же, сколько золотая медаль.
Сегодня, 10:24       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль и Лионель Месси / Getty Images
Ламин Ямаль и Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы над Аргентиной (1:0 д.в.) в финале чемпионата мира‑2026.

Испанец признался, что поднять Кубок мира после финала против Лионеля Месси кажется ему невероятным. 19‑летний футболист посвятил победу своей семье, родному району Рокафонда и всем болельщикам сборной Испании.

После финального свистка Ламин подошёл к Месси, которым всегда восхищался. Капитан Аргентины пожал ему руку и сказал продолжать работать в том же духе, поскольку будущее принадлежит поколению Ямаля,  передаёт beIN Sports.

Футболист признался, что никогда не забудет эти слова и по значимости они для него почти сопоставимы с золотой медалью чемпионата мира.

К слову, стали известны суммы призовых Испании и Аргентины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Ламин Ямаль

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