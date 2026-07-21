Ямаль раскрыл слова Месси после финала

Признался, что слова Месси значат для него почти столько же, сколько золотая медаль.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы над Аргентиной (1:0 д.в.) в финале чемпионата мира‑2026.

Испанец признался, что поднять Кубок мира после финала против Лионеля Месси кажется ему невероятным. 19‑летний футболист посвятил победу своей семье, родному району Рокафонда и всем болельщикам сборной Испании.

После финального свистка Ламин подошёл к Месси, которым всегда восхищался. Капитан Аргентины пожал ему руку и сказал продолжать работать в том же духе, поскольку будущее принадлежит поколению Ямаля, передаёт beIN Sports.

Футболист признался, что никогда не забудет эти слова и по значимости они для него почти сопоставимы с золотой медалью чемпионата мира.

К слову, стали известны суммы призовых Испании и Аргентины.

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