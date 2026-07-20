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Футбол

Руни жёстко раскритиковал Месси за эпизод с Кукурельей в финале ЧМ

Обвинил Месси в нечестной игре.
Сегодня, 12:22       Автор: Валентина Чорноштан
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал Лионеля Месси за поведение в финале чемпионата мира‑2026 против Испании (0:1).

Напомним, что после удаления Энцо Фернандеса капитан Аргентины потребовал от главного арбитра Славко Винчича удалить Марка Кукурелью, который во время разговора прикрыл рот рукой. Однако судья не стал наказывать защитника испанцев.

По мнению Руни, подобное поведение было проявлением отчаяния. Он также отметил, что ему было неприятно видеть, как Месси ведёт себя в такой ситуации, — приводит слова англичанина Daily Mail.

Это отчаяние. Аргентина так играет, знаем, что они так делают. Хочется хорошего спортивного поведения, и было грустно видеть, как Месси так себя ведёт.

К слову, Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Уэйн Руни Марк Кукурелья

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