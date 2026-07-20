Руни жёстко раскритиковал Месси за эпизод с Кукурельей в финале ЧМ

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал Лионеля Месси за поведение в финале чемпионата мира‑2026 против Испании (0:1).

Напомним, что после удаления Энцо Фернандеса капитан Аргентины потребовал от главного арбитра Славко Винчича удалить Марка Кукурелью, который во время разговора прикрыл рот рукой. Однако судья не стал наказывать защитника испанцев.

По мнению Руни, подобное поведение было проявлением отчаяния. Он также отметил, что ему было неприятно видеть, как Месси ведёт себя в такой ситуации, — приводит слова англичанина Daily Mail.

Это отчаяние. Аргентина так играет, знаем, что они так делают. Хочется хорошего спортивного поведения, и было грустно видеть, как Месси так себя ведёт.

К слову, Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом.

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