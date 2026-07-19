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Футбол

Лапорта сделал сенсационное заявление перед финалом ЧМ

Назвал Ямаля гением и объявил о смене эпох в футболе.
Сегодня, 09:23       Автор: Валентина Чорноштан
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился ожиданиями от финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной.

По словам Лапорты, Лионель Месси навсегда останется частью великой истории каталонского клуба, однако сейчас настало время Ламина Ямаля.

"Сейчас, я думаю, пришло время Ламина Ямаля. Я хочу, чтобы это было время Ламина. Месси подарил нам годы славы, он часть нашей славной истории", — цитируют слова главы Барселоны издание Mundo Deportivo.

Я верю и хочу, чтобы этот день стал днём Ламина, чтобы он по‑настоящему заявил о себе, потому что таков футбол. Есть игроки, которые в своё время были ключевыми фигурами, а теперь пришло время перемен.

Тем временем хавбек сборной Франции побил рекорд Пеле по ассистам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Жоан Лапорта Ламин Ямаль

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