Хавбек сборной Франции побил рекорд Пеле по ассистам
Майкл Олисе стал первым за 60 лет игроком с 7 ассистами на одном чемпионате мира.
Полузащитник сборной Франции сделал две результативные передачи в матче за третье место против Англии и довёл число ассистов на чемпионате мира‑2026 до семи.
Тем самым Олисе стал первым за последние 60 лет футболистом, оформившим семь голевых передач на одном чемпионате мира. Предыдущий рекорд с шестью ассистами принадлежал Пеле и держался с 1970 года.
1 - Michael Olise at the 2026 World Cup:— OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026
✅7 assists, record at a single WC across the last 60 years
❌0 goal from 20 shots, the most shots without scoring at a single WC since Messi in 2010
Nuanced. pic.twitter.com/aClUGse3ai
При этом француз не забил ни одного мяча на турнире, несмотря на 20 ударов по воротам, это худший показатель без голов на одном Мундиале со времён Лионеля Месси в 2010 году.
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