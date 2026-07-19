Хавбек сборной Франции побил рекорд Пеле по ассистам

Обогнал Пеле, но не забил ни одного мяча.

Майкл Олисе стал первым за 60 лет игроком с 7 ассистами на одном чемпионате мира.

Полузащитник сборной Франции сделал две результативные передачи в матче за третье место против Англии и довёл число ассистов на чемпионате мира‑2026 до семи.

Тем самым Олисе стал первым за последние 60 лет футболистом, оформившим семь голевых передач на одном чемпионате мира. Предыдущий рекорд с шестью ассистами принадлежал Пеле и держался с 1970 года.

1 - Michael Olise at the 2026 World Cup:



✅7 assists, record at a single WC across the last 60 years

❌0 goal from 20 shots, the most shots without scoring at a single WC since Messi in 2010



Nuanced. pic.twitter.com/aClUGse3ai — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

При этом француз не забил ни одного мяча на турнире, несмотря на 20 ударов по воротам, это худший показатель без голов на одном Мундиале со времён Лионеля Месси в 2010 году.

Тем временем ФИФА проанализирует влияние перерывов на гидратацию после завершения чемпионата мира.

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