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Футбол

Хавбек сборной Франции побил рекорд Пеле по ассистам

Обогнал Пеле, но не забил ни одного мяча.
Сегодня, 08:47       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Майкл Олисе стал первым за 60 лет игроком с 7 ассистами на одном чемпионате мира.

Полузащитник сборной Франции сделал две результативные передачи в матче за третье место против Англии и довёл число ассистов на чемпионате мира‑2026 до семи.

Тем самым Олисе стал первым за последние 60 лет футболистом, оформившим семь голевых передач на одном чемпионате мира. Предыдущий рекорд с шестью ассистами принадлежал Пеле и держался с 1970 года.

При этом француз не забил ни одного мяча на турнире, несмотря на 20 ударов по воротам, это худший показатель без голов на одном Мундиале со времён Лионеля Месси в 2010 году.

Тем временем ФИФА проанализирует влияние перерывов на гидратацию после завершения чемпионата мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Олисе

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