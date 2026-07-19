Турецкий клуб отказался от подписания украинского вингера

Гуцуляк не перейдет в Коньяспор.

Накануне в СМИ была информация о том, что Алексей Гуцуляк может перейти в Коньяспор.

Однако, по информации Hasanyildirims, 28-летнего украинца нет в шорт-листе клуба на летнее трансферное окно.

Отмечается, что руководство Коньяспора не ведёт переговоры с вингером сборной Украины Алексеем Гуцуляком и не собирается делать ему официальное предложение.

Напомним, что после окончания контракта с Полесьем 30 июня 2026 года Гуцуляк находится в статусе свободного агента.

К слову, Шахтёр может проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Великобритании.

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