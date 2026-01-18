iSport.ua
Президент Полесья принял решение относительно Гуцуляка

Все ради национальной сборной Украины.
Сегодня, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Игрок Полесья Алексей Гуцуляк, у которого летом 2026 года заканчивался контракт с житомирской командой, может продолжить выступать за команду.

Президент "волков" заявил для пресс-службы Полесья, что из-за того, что Алексей запросил большую сумму зарплаты, все переговоры о продлении контракта приостановлены. Также Геннадий Буткевич отметил, что решение о повышении зарплаты — это инициатива агента форварда:

В то же время я понимаю, что эта позиция формировалась не столько самим Алексеем, сколько его агентом, который думает прежде всего о собственной прибыли, а не об украинском футболе.

В результате руководитель житомирского клуба дал зелёный свет для участия Алексея в зимних сборах команды. Это сделано для поддержания тонуса и формы игрока, который выступает за сборную Украины.

Он хорошо играет за сборную Украины, и мы все понимаем, какая важная задача сейчас стоит перед страной - пробиться на чемпионат мира. Поэтому было принято решение, чтобы помочь сборной Украины в ответственный момент. Сейчас лучшее решение - работать и готовиться вместе с командой.

Тем временем львовский клуб продал лидера обороны в европейский чемпионат.

