Полесье и ЛНЗ разделили последние награды УПЛ перед паузой
Украинская Премьер-лига объявила лучших игроков и тренеров 16-го тура. Призы достались представителям житомирского Полесья и черкасского ЛНЗ, сообщает официальный сайт УПЛ.
Вингер "полесских волков" Алексей Гуцуляк – футболист отчетного тура. Он стал главным героем поединка против львовских Карпат (3:2). Украинец оформил гол и отдал 2 результативных передачи.
Зато наставник ЛНЗ Виталий Пономарев признан лучшим тренером 16-го тура. Его подопечные оформили победу над луганской Зарей (2:0). Такой результат позволил "семенникам" уйти на зимний перерыв лидером.
В сборную лучших тура попали исполнители еще пяти других клубов. Символическая команда в схеме 4-3-3: Паламарчук – Тобиас, Муравский, Тиаре, Вивчаренко – Яшари, Чурко, Твердохлиб – Гуцуляк, Фаал, Невертон.
Кстати, спортдиректор донецкого Шахтера Дарио Срна подытожил первую часть сезона для "горняков".
