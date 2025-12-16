iSport.ua
Полесье и ЛНЗ разделили последние награды УПЛ перед паузой

Победы посодействовали признанию.
Сегодня, 13:27       Автор: Антон Федорцив
Украинская Премьер-лига объявила лучших игроков и тренеров 16-го тура. Призы достались представителям житомирского Полесья и черкасского ЛНЗ, сообщает официальный сайт УПЛ.

Вингер "полесских волков" Алексей Гуцуляк – футболист отчетного тура. Он стал главным героем поединка против львовских Карпат (3:2). Украинец оформил гол и отдал 2 результативных передачи.

Зато наставник ЛНЗ Виталий Пономарев признан лучшим тренером 16-го тура. Его подопечные оформили победу над луганской Зарей (2:0). Такой результат позволил "семенникам" уйти на зимний перерыв лидером.

В сборную лучших тура попали исполнители еще пяти других клубов. Символическая команда в схеме 4-3-3: Паламарчук – Тобиас, Муравский, Тиаре, Вивчаренко – Яшари, Чурко, Твердохлиб – Гуцуляк, Фаал, Невертон.

Кстати, спортдиректор донецкого Шахтера Дарио Срна подытожил первую часть сезона для "горняков".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье Алексей Гуцуляк ЛНЗ Виталий Пономарев

