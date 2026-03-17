Лапорта подтвердил новый контракт Флика
Объявить о соглашении должны уже в ближайшее время.
Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал продление контракта с Ханси Фликом.
Напомним, что немецкий специалист отказывался продлевать соглашение до итогов президентских выборов.
Теперь же, когда Лапорта победил, первым делом функционер заявил о скором объявлении нового контракта Флика.
Мы обязательно объявим о продлении контракта с Ханси Фликом в ближайшее время. Мы всегда предпочитаем, чтобы у него оставался еще год по контракту. Деку будет отвечать за переговоры по этому контракту, а Рафа Юсте подпишет его.
Я бы хотел проработать с Ханси Фликом весь мой президентский срок. Это говорило бы о стабильности и показало бы, что мы побеждаем. Он молодой и энергичный человек, который счастлив в клубе и в городе
Ранее также сообщалось, что Ювентус также намерен продлить главного тренера.
