Лапорта подтвердил новый контракт Флика

Объявить о соглашении должны уже в ближайшее время.
Сегодня, 12:45       Автор: Андрей Безуглый
Жоан Лапорта / Getty Images
Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал продление контракта с Ханси Фликом.

Напомним, что немецкий специалист отказывался продлевать соглашение до итогов президентских выборов.

Теперь же, когда Лапорта победил, первым делом функционер заявил о скором объявлении нового контракта Флика.

Мы обязательно объявим о продлении контракта с Ханси Фликом в ближайшее время. Мы всегда предпочитаем, чтобы у него оставался еще год по контракту. Деку будет отвечать за переговоры по этому контракту, а Рафа Юсте подпишет его.

Я бы хотел проработать с Ханси Фликом весь мой президентский срок. Это говорило бы о стабильности и показало бы, что мы побеждаем. Он молодой и энергичный человек, который счастлив в клубе и в городе

Ранее также сообщалось, что Ювентус также намерен продлить главного тренера.

Статьи по теме

Барселона согласовала новый контракт с главным тренером Барселона согласовала новый контракт с главным тренером
Барселона нацелилась на игрока из Эредивизи Барселона нацелилась на игрока из Эредивизи
Флик близок к рекорду Пепа Гвардиолы Флик близок к рекорду Пепа Гвардиолы
Барселона с хет-триком Рафиньи разгромила Севилья Барселона с хет-триком Рафиньи разгромила Севилья

Видео

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины и ответные матчи Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 114:56
Экс-руководитель Феррари нелестно высказался о своей бывшей команде
Украина14:10
Ребров определился с выбором защитника на мартовские матчи
Легкая атлетика13:33
Дюплантис пропустит этап Бриллиантовой лиги в Осло
Европа12:45
Лапорта подтвердил новый контракт Флика
Европа12:03
Ювентус решил продлить контракт с главным тренером
ЧМ-202611:05
Защитник сборной Украины пропустит матчи плей-офф ЧМ-2026
Лига Чемпионов11:00
Лига чемпионов: превью 1/8 финала – сможет ли Ман Сити разбить Реал, а Челси – ПСЖ?
ЧМ-202610:22
Иран хочет перенести свои матчи ЧМ-2026
Европа09:30
Каземиро не сумел переубедить руководство Манчестер Юнайтед
Европа09:05
Челси получил условный трансферный бан
