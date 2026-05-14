Атлетико и Барселона нацелились на нападающего Ман Сити

Чемпионат Испании подходит к концу, а летнее трансферное окно близится к открытию, и две ведущие команды Ла Лиги нацелились на форварда Манчестер Сити.

Речь идёт об Омаре Мармуше, который присоединился к "горожанам" летом 2025 года и за этот сезон в АПЛ сумел отметиться 3 голами в 20 матчах.

Египтянин за время пребывания в Манчестере так и не добился себе места в стартовом составе Пепа Гвардиолы и имеет роль второстепенного игрока.

Из-за этого Барселона и Атлетико рассматривают его покупку. Внутри команд считают, что, поскольку он резервный, цена не будет такой уж высокой, и они могут усилить линию атаки.

