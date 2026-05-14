Усик и Верховен подерутся за два чемпионских титула

Официальное заявления что на кону будет ещё один титул.

Совсем скоро в Египте пройдет бой украинского чемпиона против гегемона кикбоксинга Рико Верховена, отметим, что этот поединок носит характер боя за пояс WBC.

Однако накануне на официальном сайте WBA заявили, что Усик может провести защиту титула WBA в предстоящем бое с Верховеном.

Но в условиях защиты есть интересные пункты: первый и основной это то, что пояс WBA будет на кону, но только для Усика. Ведь Верховен не входит в топ-15 рейтинга организации.

Чтобы не возникло вопросов, почему бой санкционирован как защита пояса, если нидерландский спортсмен не входит в список организации, они ссылаются на пункт С40, что всё это сделано "в интересах спорта".

То есть теперь, если Усик победит, то ему засчитают успешную защиту. Если проиграет, то пояс станет вакантным.

