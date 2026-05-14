iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Колорадо обыграл Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:53       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на четвер, 14 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч второго раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 13 мая

Колорадо – Миннесота – 4:3 (0:3, 1:0, 2:0, 1:0)

Счет в серии: 4-1

Шайбы:
0:1 – 1 Юханссон (К. Хьюз, Болди)
0:2 – 11 Фолиньо (Капризов, Штурм)
0:3 – 15 Фолиньо (Болди, Штурм)
1:3 – 31 Келли (Кулак, Бернс)
2:3 – 56 Друри (Руа, Тэйвс)
3:3 – 58 Маккиннон (Бернс, Нечас)
4:3 – 63 Кулак (Келли, Нечас)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ "Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ
Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет
Усик и Верховен подерутся за два чемпионских титула Усик и Верховен подерутся за два чемпионских титула
Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ и Цыганков против Сосьедада
просмотров
Свитолина одолела вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: матчи Заря - Полесье и Кудривка - ЛНЗ в 29-м туре перенесены
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:39
"Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ
Европа10:18
Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет
Бокс09:51
Усик и Верховен подерутся за два чемпионских титула
Европа09:25
Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью
НХЛ08:56
Кубок Стэнли: Колорадо выбил Миннесоту
НХЛ08:53
Плей-офф НХЛ: Колорадо обыграл Миннесоту
НБА08:38
Плей-офф НБА: Кливленд впервые в лидеры в серии с Детройтом
НБА08:35
Плей-офф НБА: Детройт на своей площадке уступил Кливленду
Европа08:23
Лунин рискует пропустить конец сезона
Европа08:09
Барселона отметилась антидостижением в 36 туре Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK