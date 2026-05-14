Ман Юнайтед определился с игроком, который покинет команду

Руководство Манчестер Юнайтед сообщило своему голкиперу Андре Онане, что они не рассчитывают на него в следующем сезоне.

По данным ESPN, 30-летний вратарь заявил о желании бороться за место в составе после сезона аренды в Трабзонспоре, но "красные дьяволы" не заинтересованы в его услугах.

В свою очередь, МЮ рассматривает подписание нового голкипера, так как считают, что их резервный вратарь Алтай Баиндыр покинет команду на фоне интереса со стороны Бешикташа.

Напомним, что Онана подписал контракт с Юнайтед летом 2023 года, перейдя в английский клуб из Интера; его текущий договор рассчитан до лета 2028 года.

