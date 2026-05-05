Матеуш Фернандеш заинтересовал команда из Манчестера

Игрок Вест Хэма объявил о желании покинуть команду.
Сегодня, 08:16       Автор: Валентина Чорноштан
Матеуш Фернандеш / Getty Images

Полузащитник Вест Хэма Матеуш Фернандеш сообщил "молотобойцам", что хочет покинуть клуб этим летом.

Причиной ухода перспективного хавбека является возможный вылет Вест Хэма в Чемпионшип, 21-летний игрок не хочет продолжать карьеру во второй по силе лиге Англии.

Добавим, как сообщает The Telegraph, потенциальный покупатель португальца уже есть, и это Манчестер Юнайтед. Манкунианцы внимательно следили за игрой хавбека в нынешнем сезоне

И готовы предложить ему контракт в случае его желания покинуть "молотобойцев". В этом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах АПЛ.

