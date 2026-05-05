У Ицзэ обыграл Шона Мёрфи в финале чемпионата мира 2026 по снукеру

Впервые стал чемпионом мира.
Сегодня, 07:54       Автор: Валентина Чорноштан
У Ицзэ / Getty Images

Накануне состоялся финальный матч чемпионата мира по снукеру, в котором У Ицзэ встретился с Шоном Мёрфи.

В итоге представитель Китая обыграл англичанина со счётом 18:17 - У Ицзэ впервые стал чемпионом мира по снукеру.

К слову, соперники оформили три сенчури, ещё 29 раз делали серии свыше 50 очков, а средняя продолжительность фрейма составила всего 17 минут.

Судьба победителя "Крусибла" решилась в последнем, 35-м фрейме. При счёте 17:17 Ицзэ рискнул, забив красный в среднюю лузу, после чего собрал серию в 85 очков и оформил победу.

