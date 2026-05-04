iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эвертон Миколенко не сумел удержать победу против Сити

"Горожане" совершили крутейший камбек.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Эвертон - Манчестер Сити / Getty Images
Эвертон - Манчестер Сити / Getty Images

В понедельник, 4 мая, Эвертон принимал дома Манчестер Сити. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе.

Гостям было довольно сложно пробиться через оборону Эвертона. Пару раз Семеньо испытал удачу, но ни разу не попал в створ. А под конец тайма Доку пушкой прошил девятку ворот Пикфорда, открыв счет.

Во втором тайме хозяева неожиданно проснулись и прижали соперника. Ндиай упустил пару отличных моментов, а затем Барри поймал Сити на ошибку и сравнял счет.

А уже через пять минут О'Брайен вывел "ирисок" вперед после углового. На 81-й минуте Барри оформил дубль и казалось, подарил чемпионский титул Арсеналу. Но Сити сразу же отыграл один мяч, вернув интригу в матч.

Финалоьный отрезок вышел очень напряженным, Сити давил, но Эвертон довольно смело огрызался. Точкой в матче стал точный удар Доку в дальнуюю девятку, который спас матч для его команды.

Эвертон - Манчестер Сити 3:3
Голы: Барри, 68, 81, О'Брайен, 73 - Доку, 43, 90+7, Холанд, 83

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Манчестер Сити

Статьи по теме

Миколенко близок к продлению контракта с Эвертоном Миколенко близок к продлению контракта с Эвертоном
Гвардиола и Ман Сити возмущены изменениями в календаре АПЛ Гвардиола и Ман Сити возмущены изменениями в календаре АПЛ
Опытный защитник покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе Опытный защитник покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе
Манчестер Сити переписал историю турнира после победы над Саутгемптоном Манчестер Сити переписал историю турнира после победы над Саутгемптоном

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки Челси, Манчестер Сити, Ромы
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Кливленд выиграли свои серии первого раунда
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Эвертон Миколенко не сумел удержать победу против Сити
Европа23:15
Манчестер Юнайтед готов назначить главного тренера
Украина22:15
Сборная Украина получила нового тренера - Романо
Другие21:40
Определился первый соперник Беленюка в ММА
Европа20:48
Гендиректор Баварии - о матче с ПСЖ: Нам нужно снова поразить футбольный мир
Украина20:20
УПЛ: Рух уступил дома Заре
Украина19:55
Заря в непростом матче обыграла Рух
Европа19:20
Челси неожиданно уступил Ноттингему
Европа18:30
Дебютант Челси покинул поле на носилках
Европа17:59
Защитник Реала выбыл на долгий срок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK