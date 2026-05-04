Эвертон Миколенко не сумел удержать победу против Сити

В понедельник, 4 мая, Эвертон принимал дома Манчестер Сити. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе.

Гостям было довольно сложно пробиться через оборону Эвертона. Пару раз Семеньо испытал удачу, но ни разу не попал в створ. А под конец тайма Доку пушкой прошил девятку ворот Пикфорда, открыв счет.

Во втором тайме хозяева неожиданно проснулись и прижали соперника. Ндиай упустил пару отличных моментов, а затем Барри поймал Сити на ошибку и сравнял счет.

А уже через пять минут О'Брайен вывел "ирисок" вперед после углового. На 81-й минуте Барри оформил дубль и казалось, подарил чемпионский титул Арсеналу. Но Сити сразу же отыграл один мяч, вернув интригу в матч.

Финалоьный отрезок вышел очень напряженным, Сити давил, но Эвертон довольно смело огрызался. Точкой в матче стал точный удар Доку в дальнуюю девятку, который спас матч для его команды.

Эвертон - Манчестер Сити 3:3

Голы: Барри, 68, 81, О'Брайен, 73 - Доку, 43, 90+7, Холанд, 83

