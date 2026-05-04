iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборная Украина получила нового тренера - Романо

Андреа Малдера возглавит команду.
Вчера, 22:15       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Малдера / Getty Images
Андреа Малдера / Getty Images

Сборная Украины назначила нового главного тренера, утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, новым наставником "сине-желтых" стал Андреа Малдера.

На текущий момент стороны согласовывают последние детали предстоящего контракта.

Ранее Малдера уже работал со сборной Украины, он был тренером по развитию техники с 2016 по 2021 год.

Также работал в Милане, Марселе и Брайтоне. С февраля 2026 года находился без работы.

Ранее также сообщалось, что Яремчук снова отличился за Лион.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Эвертон Миколенко не сумел удержать победу против Сити Эвертон Миколенко не сумел удержать победу против Сити
Манчестер Юнайтед готов назначить главного тренера Манчестер Юнайтед готов назначить главного тренера
Определился первый соперник Беленюка в ММА Определился первый соперник Беленюка в ММА
Гендиректор Баварии - о матче с ПСЖ: Нам нужно снова поразить футбольный мир Гендиректор Баварии - о матче с ПСЖ: Нам нужно снова поразить футбольный мир

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки Челси, Манчестер Сити, Ромы
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Кливленд выиграли свои серии первого раунда
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Эвертон Миколенко не сумел удержать победу против Сити
Европа23:15
Манчестер Юнайтед готов назначить главного тренера
Украина22:15
Сборная Украина получила нового тренера - Романо
Другие21:40
Определился первый соперник Беленюка в ММА
Европа20:48
Гендиректор Баварии - о матче с ПСЖ: Нам нужно снова поразить футбольный мир
Украина20:20
УПЛ: Рух уступил дома Заре
Украина19:55
Заря в непростом матче обыграла Рух
Европа19:20
Челси неожиданно уступил Ноттингему
Европа18:30
Дебютант Челси покинул поле на носилках
Европа17:59
Защитник Реала выбыл на долгий срок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK