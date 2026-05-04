Сборная Украина получила нового тренера - Романо

Сборная Украины назначила нового главного тренера, утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, новым наставником "сине-желтых" стал Андреа Малдера.

На текущий момент стороны согласовывают последние детали предстоящего контракта.

Ранее Малдера уже работал со сборной Украины, он был тренером по развитию техники с 2016 по 2021 год.

Также работал в Милане, Марселе и Брайтоне. С февраля 2026 года находился без работы.

