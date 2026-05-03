Яремчук помог Лиону перестрелять Ренн

В воскресенье, 3 мая, Лион принимал дома Ренн. Роман Яремчук вышел в стартовом составе.

Гости сразу же открыли счет, Аль-Тамари красиво с лету отправил мяч в сетку Грейфа. Свой ответ Лион нашел лишь спустя полчаса, когда Яремчук головой завершил передачу Толиссо.

А уже через пару минут кипер Ренна привез пенальти в собственные ворота, позволив Толиссо записать еще и гол на свой счет. До перерыва Ренн должен был сравнивать, но Грейф чудом сумел отбить удар Эмболо.

Зато со стартом второго тайма гости все же сравняли счет. Но Лион сразу же снова вышел вперед, отличился Морейра. Еще один свой шанс получил Яремчук, но украинец ударил слишком слабо, и Самба справился с ударом, после этого Яремчука сняли с игры.

Уже без украинца Эндрик забил последний четвертый мяч, сняв все вопросы о победителе матча.

Лион - Ренн 4:2

Голы: Яремчук, 37, Толиссо (пенальти), 42, Морейра, 52, Эндрик, 70 - Аль-Тамари, 6, Леполь, 48

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!