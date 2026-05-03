Манчестер Юнайтед в ярком матче обыграл Ливерпуль

Команда Слота упустила шанс обойти манкунианцев.
Сегодня, 19:28       Автор: Андрей Безуглый
Кобби Майну / Getty Images

В воскресенье, 3 мая, Манчестер Юнайтед принимал дома Ливерпуль в потенциальном матче за бронзовые медали чемпионата.

Манкунианцы подтвердили свои претензии уже в первые 15 минут, дважды отличившись в воротах Вудмэна. Сначала Кунья рикошетом от Мак Аллистера открыл счет, а затем Шешко занес матч в ворота.

Остаток тайма Ливерпуль владел инициативой, однако ничего не мог создать в атаке, открываясь под кинжальные выпады хозяев.

Старт второго тайма получился полностью зеркальным. На 47-й минуте Собослаи отыграл один, а через 10 минут Ламменс допустил грубую ошибку, позволив Гакпо сравнять счет.

И тут уже инициатива перешла в руки МЮ, однако вскрыть защиту соперника долго не удавалось. Помогла очередная ошибка. Мак Аллистер слишком слабо вынес мяч, позволив Майну расстрелять ворота с линии штрафной. Оставшееся время обе команды старались забить еще, но матч завершился победой манкунианцев.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 3:2
Голы: Кунья, 6, Шешко, Майну, 77 - Собослаи, 47, Гакпо, 56

