Пилот Ред Булл получил дисквалификацию

Пилот Ред Булл Исак Аджар был дисквалифицирован с квалификации Гран-при Майами.

Напомним, что в квалификации французский пилот финишировал девятым. В то время как его напарник Макс Ферстаппен стал вторым.

Однако после сессии ФИА обнаружила, что боковые дефлекторы болида Аджара оказались шире, чем разрешены регламентом.

В итоге результат Аджара был аннулирован, в гонке пилот стартует последним.

Напомним, что Гран-при Майами был перенесен на три часа из-за погодных условий.

