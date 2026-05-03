Пилот Ред Булл получил дисквалификацию

Болид Исака Аджара нарушил регламент.
Исак Аджар / Getty Images

Пилот Ред Булл Исак Аджар был дисквалифицирован с квалификации Гран-при Майами.

Напомним, что в квалификации французский пилот финишировал девятым. В то время как его напарник Макс Ферстаппен стал вторым.

Однако после сессии ФИА обнаружила, что боковые дефлекторы болида Аджара оказались шире, чем разрешены регламентом.

В итоге результат Аджара был аннулирован, в гонке пилот стартует последним.

Напомним, что Гран-при Майами был перенесен на три часа из-за погодных условий.

