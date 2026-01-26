Лидер первого дня прокомментировал впечатления от нового болида

Пилот Ред Булл Исак Аджар остался доволен новым болидом.

Напомним, что сегодня в Барселоне прошел первый день предсезонных тестов. Аджар показал лучшее время среди остальных пилотов.

По словам пилота, новые болиды управляются намного лучше и предсказуемее старых. К тому же команда провела день успешнее, чем ожидала.

"День прошел весьма продуктивно. Удивительно, но мы смогли проехать намного больше кругов, чем изначально ожидали. Так что все прошло весьма гладко. У нас было несколько совсем мелких проблем, и это впечатляет, учитывая, что сегодня был наш первый день работы с собственным двигателем".

На новой машине нагрузки чувствуются намного меньше. Эта машина ведет себя более предсказуемо в сравнении с болидами предыдущего поколения. Машины стали проще, с ними проще играться с настройками. С точки зрения работы с силовой установкой у пилота тоже появилось намного больше инструментов, с которыми можно играться. Я уже начал работу в этом направлении, так что день получился весьма интересным

