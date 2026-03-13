Тренер Баварии рассказал о травмированных игроках

Главный тренер Баварии Венсан Компани поделился информацией о состоянии травмированных футболистов.

Напомним, что накануне прошёл матч против Аталанты в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В игре Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала и вратарь Йонас Урбиг получили повреждения.

Отметим, что все они уже прошли обследование, после которого медицинский штаб пришёл к выводу, что у Мусиалы испытываются болевые ощущения в левом голеностопе, который был травмирован летом.

У голкипера мюнхенской команды диагностировано сотрясение мозга, а у Дэвиса - растяжение задней мышцы бедра правой ноги. Помимо этого, немецкая команда до сих пор остаётся без своего ключевого форварда Гарри Кейна, у которого травмирована голень.

Добавим, что в субботу Баварии предстоит сыграть против Байера в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Венсан Компани заявил, что Урбиг сможет вернуться, Мусиала возобновит тренировки в начале следующей недели, а вот Дэвиса стоит ждать на поле после международной паузы.

Также кадровые проблемы имеются у мадридского Атлетико: у них выбыл ключевой хавбек, он получил повреждение бедра.

