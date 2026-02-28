iSport.ua
Бавария с дублем Кейна выиграла Дер-Классикер

Мюнхенцы еще сильнее оторвались от "шмелей".
Сегодня, 21:30       Автор: Андрей Безуглый
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В субботу, 28 февраля, дортмундская Боруссия принимала дома Баварию в Дер-Классикер.

Несмотря на то, что гости владели мячем три четверти времени первого тайма, единственный гол забили именно "шмели". Свенссон сделал отличную подачу со штрафного точно н Шлоттербека, который и открыл счет.

Под конец тайма Боруссия потеряла своего капитана - Эмре Джан не смог продолжить матч из-за повреждения.

Во второй половине мюнхенцы наконец нашли ключи к противнику, и Кейн сравнял счет. После этого обе команды бросились вперед ради победы.

Н 69-й минуте Шлоттербек привез пенальти, который уверенно оформил Кейн. Но через 10 минут Свенссон ответил пушечным ударом под левую штангу.

Судьбу трех очков решил Киммих, который в самом конце матч идеально сыграл в штрфной, вырвав победу для своей команды.

Боруссия Д - Бавария 2:3
Голы: Шлоттербек, 26, Свенссон, 83 - Кейн, 54, (пенальти), 70, Киммих, 87

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Бавария Мюнхен

