Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал

В субботу, 28 февраля, Барселона принимала дома Вильярреал.

Фанатам не пришлось долго ждать голов, каталонцы с первых минут забрали инициативу, которую реализовали к исходу первого получаса.

Ламин Ямаль открыл счет, а еще через 10 минут отличился еще раз. Вильярреал попробовал провести свою атаку, но удар Переса не попал в створ.

Со стартом второго тайма гостям все же удалось отыграть один мяч, однако большее каталонцы попросту не позволили сделать.

На 69-й минуте Ямаль впервые в карьере оформил хет-трик, а уже в самом конце матча Левандовски довел счет до разгромного, завершив матч.

Барселона - Вильярреал 4:1

Голы: Ямаль,28, 37, 69, Левандовски, 90+1 - Гуйе, 49

