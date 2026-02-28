iSport.ua
Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал

Испанец легко принес клубу необходимые очки.
Сегодня, 19:35       Автор: Андрей Безуглый
Барселона - Вильярреал / Getty Images
Барселона - Вильярреал / Getty Images

В субботу, 28 февраля, Барселона принимала дома Вильярреал.

Фанатам не пришлось долго ждать голов, каталонцы с первых минут забрали инициативу, которую реализовали к исходу первого получаса.

Ламин Ямаль открыл счет, а еще через 10 минут отличился еще раз. Вильярреал попробовал провести свою атаку, но удар Переса не попал в створ.

Со стартом второго тайма гостям все же удалось отыграть один мяч, однако большее каталонцы попросту не позволили сделать.

На 69-й минуте Ямаль впервые в карьере оформил хет-трик, а уже в самом конце матча Левандовски довел счет до разгромного, завершив матч.

Барселона - Вильярреал 4:1
Голы: Ямаль,28, 37, 69, Левандовски, 90+1 - Гуйе, 49

