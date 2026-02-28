iSport.ua
Барселона собралась выкупить экс-лидера МЮ

Личный контракт стороны согласовали.
Сегодня, 00:51       Автор: Антон Федорцив
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Испанская Барселона готова сделать предложение английскому Манчестер Юнайтед. "Блаугранас" активируют опцию выкупа нападающего Маркуса Рэшфорда, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Барса удовлетворена арендой англичанина. За Рэшфорда каталонцам придется отдать 30 млн евро. Персональные условия договора с форвардом испанский гранд согласовал ранее.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел 34 поединка во всех турнирах, в которых оформил 10 голов и 13 ассистов. В случае полноценного перехода в Барсу он подпишет контракт до лета 2030 года.

К слову, лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе отказался от операции ради выступлений на ЧМ-2026.


