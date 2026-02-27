iSport.ua
Торонто подписал бомбардира из чемпионата Англии

Нападающий сборной США вернулся за океан.
Вчера, 23:26       Автор: Антон Федорцив
Джош Сарджент / Getty Images
Джош Сарджент / Getty Images

Канадский Торонто провернул громкий трансфер. К команде присоединился американский нападающий Джош Сарджент, сообщает официальный сайт клуба.

Английский Норвич получил за бомбардира ориентировочно 15,5 млн фунтов. В случае хороших выступлений Сарджента сумма отступных может возрасти до более чем 20 млн. Нападающий заключил контракт до лета 2031 года.

В нынешнем сезоне Сарджент сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. В новой команде американец будет выступать под 9-м номером. Он стал назначенным игроком, так что оклад форварда не будет ограничиваться потолком зарплат.

К слову, американский Интер Майами разгромно проиграл Лос-Анджелесу на старте сезона МЛС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торонто норвич МЛС Джош Сарджент

