Торонто подписал бомбардира из чемпионата Англии

Канадский Торонто провернул громкий трансфер. К команде присоединился американский нападающий Джош Сарджент, сообщает официальный сайт клуба.

Английский Норвич получил за бомбардира ориентировочно 15,5 млн фунтов. В случае хороших выступлений Сарджента сумма отступных может возрасти до более чем 20 млн. Нападающий заключил контракт до лета 2031 года.

В нынешнем сезоне Сарджент сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. В новой команде американец будет выступать под 9-м номером. Он стал назначенным игроком, так что оклад форварда не будет ограничиваться потолком зарплат.

К слову, американский Интер Майами разгромно проиграл Лос-Анджелесу на старте сезона МЛС.

