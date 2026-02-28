Астон Вилла сенсационно проиграла Вулверхэмптону
Бирмингемская Астон Вилла в четвертый раз за пять туров потеряла очки. В этот раз "вилланы" уступили Вулвз на выезде.
В первой половине третья команда Премьер-лиги выглядела острее. Однако, опасных моментов было немного. В частности, Са справился с ударом Дугласа Луиса из пределов штрафной.
А вот во втором тайме свою возможность реализовали "волки". После передачи в штрафную зону Армстронг оставил мяч под удар Жуану Гомесу. Бразилец мощным выстрелом вколотил мяч от перекладины в сетку.
"Вилланы" пытались штурмовать владения Вулвз, но так и не отыгрались. Зато хозяева сумели забить во второй раз. В добавленное арбитром время "волки" поймали бирмингемцев в контратаке – Гомеш сыграл на добивании из центра штрафной.
Астон Вилла пока остается третьей в турнирной таблице Премьер-лиги (51 очко). Однако, у Манчестер Юнайтед будет возможность догнать подопечных Унаи Эмери. Тем временем Вулверхэмптон – до сих пор последний (13 пунктов).
Статистика матча Вулверхэмптон – Астон Вилла 28-го тура чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0
Голы: Жуан Гомес, 61, Гомеш, 90+8
Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 1.06
Владение мячом: 39 % - 61 %
Удары: 9 - 14
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 0 - 5
Фолы: 12 - 19
