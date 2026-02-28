Астон Вилла сенсационно проиграла Вулверхэмптону

Бирмингемская Астон Вилла в четвертый раз за пять туров потеряла очки. В этот раз "вилланы" уступили Вулвз на выезде.

В первой половине третья команда Премьер-лиги выглядела острее. Однако, опасных моментов было немного. В частности, Са справился с ударом Дугласа Луиса из пределов штрафной.

А вот во втором тайме свою возможность реализовали "волки". После передачи в штрафную зону Армстронг оставил мяч под удар Жуану Гомесу. Бразилец мощным выстрелом вколотил мяч от перекладины в сетку.

"Вилланы" пытались штурмовать владения Вулвз, но так и не отыгрались. Зато хозяева сумели забить во второй раз. В добавленное арбитром время "волки" поймали бирмингемцев в контратаке – Гомеш сыграл на добивании из центра штрафной.

Астон Вилла пока остается третьей в турнирной таблице Премьер-лиги (51 очко). Однако, у Манчестер Юнайтед будет возможность догнать подопечных Унаи Эмери. Тем временем Вулверхэмптон – до сих пор последний (13 пунктов).

Статистика матча Вулверхэмптон – Астон Вилла 28-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0

Голы: Жуан Гомес, 61, Гомеш, 90+8

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 1.06

Владение мячом: 39 % - 61 %

Удары: 9 - 14

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 0 - 5

Фолы: 12 - 19

