Арсенал и Манчестер Сити положили глаз на таланта Брайтона

Гранды мониторят выступления англичанина.
Сегодня, 19:53       Автор: Антон Федорцив
Джек Хиншелвуд / Getty Images
Джек Хиншелвуд / Getty Images

Полузащитник английского Брайтона Джек Хиншелвуд заинтересовал местных грандов. Лондонский Арсенал и Манчестер Сити следят за прогрессом исполнителя, сообщает CaughtOffside.

20-летний хавбек еще в прошлом сезоне стал ведущим игроком "чаек". В настоящее время дуэт лидеров Премьер-лиги приценивается к Хиншелвуду. Борьба за опорника может развернуться летом.

В нынешней кампании Хиншелвуд провел 19 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 2 ассиста. Контракт англичанина с Брайтоном действует до лета 2028 года. Раньше интерес к нему приписывали другому клубу АПЛ – Ноттингему.

К слову, хавбек Майкл Олисе получил ряд вариантов возвращения в Англию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити Брайтон Джек Хиншелвуд

