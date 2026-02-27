iSport.ua
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов

Команды узнали соперников на стадии плей-офф.
Сегодня, 13:22       Автор: Игорь Мищук
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов / Getty Images
В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Борьбу за трофей в 1/8 финала продолжают топ-8 команд по итогам общего этапа еврокубка, которые попали в эту стадию напрямую, а также восемь клубов, прошедших через стыковые матчи.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов:

1/8 финала

  • ПСЖ - Челси
  • Реал Мадрид - Манчестер Сити
  • Ньюкасл - Барселона
  • Буде/Глимт - Спортинг
  • Галатасарай - Ливерпуль
  • Аталанта - Бавария
  • Атлетико - Тоттенхэм
  • Байер - Арсенал

Также по итогам жеребьевки сформировалась полная сетка плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

Матчи 1/8 финала запланированы на 10/11 и 17/18 марта, четвертьфиналы пройдут 7/8 и 14/15 апреля, а полуфиналы - 28/29 апреля и 5/6 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на Пушкаш Арене в венгерском Будапеште.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

