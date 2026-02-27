iSport.ua
"Искренне рад быть знакомым": Усик публично стал на защиту Бубки

Боксер отреагировал на призывы лишить экс-главу НОК звания Героя Украины.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBA и IBF Александр Усик поддержал бывшего президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубку после призывов лишить его звания Героя Украины.

Боксер у себя в Telegram выложил фото с Бубкой и решил перечислить его достижения.

"На этом фото я с Бубкой Сергеем Назаровичем, одним из самых выдающихся легкоатлетов в истории, настоящей легендой прыжков с шестом и мировым рекордсменом. Я искренне рад быть знакомым с этим выдающимся человеком.

Его список достижений просто невероятный:

  • Олимпийский чемпион 1988;
  • Участник Олимпийских игр 1988, 1992 и 1996 годов;
  • Шестикратный чемпион мира подряд (на открытом воздухе);
  • Трижды чемпион мира в помещении (1985, 1987, 1991);
  • Обладатель Кубка мира;
  • Чемпион Европы 1986 и многократный чемпион Европы в помещении;

Насчитывается целых 35 мировых рекордов:

  • 17 на открытом воздухе;
  • 18 в помещении.

Это первый спортсмен в истории, преодолевший 6,00 м (1985) и 6,10 м. Личный рекорд на открытом воздухе - 6,14 м (1994) и в помещении - 6,15 м (1993).

Более десяти лет абсолютного доминирования в мировой легкоатлетике. Это невероятно", - написал Усик.

Напомним, ранее Владислав Гераскевич в Верховной Раде призвал поспособствовать тому, чтобы Бубка был лишен звания Героя Украины.

