"Только с лучшими": Промоутер Фьюри высказался о вероятности боев против Джошуа и Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о его дальнейших планах после очередного возобновления карьеры.

Представитель британского боксера не исключает, что его клиент все еще встретится в ринге с Энтони Джошуа, а также может провести третий поединок против Александра Усика.

"Его миссия - быть победителем. Так было всегда: быть номером один, именно к этому он и стремится.

Был план провести бой с Энтони Джошуа, но, думаю, его перенесли, а дальше увидим, как все сложится. Его отложили по очевидным причинам. Но если Тайсон решит продолжать карьеру, он захочет драться только с лучшими. Кто знает, возможно, будет еще один бой и с Александром Усиком.

Супертяжелый вес сейчас буквально пылает. Возвращение Тайсона только подливает масла в огонь. Температура поднимается еще на несколько градусов. Впереди много интересных действительно качественных поединков", - сказал Уоррен в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Напомним, что Фьюри 11 апреля в Лондоне должен провести бой против россиянина Арсланбека Махмудова.

Ранее Фьюри рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.

