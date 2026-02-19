Фьюри рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя Уордли - Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил возможность встречи в ринге с победителем боя между обладателем титула WBO Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа после своего ближайшего поединка против Арсланбека Махмудова.

Британский боксер отметил, что готов к такому бою, и считает, что его было бы легко организовать.

"Я не смотрю за спину Махмудову, который так же опасен, как и оба этих парня. Но это бой, который определенно меня бы заинтересовал.

Мы однозначно можем устроить его, поскольку представляем одну промоутерскую компанию. Мы все деремся под одними знаменами. Поэтому я бы сказал, что этот поединок можно устроить достаточно легко", - сказал Фьюри в комментарии BoxNation.

Напомним, что Фьюри встретится с Махмудовым 11 апреля в Лондоне, а поединок Уордли - Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере.

Ранее Фьюри также ответил, возможен ли его бой с Энтони Джошуа после трагической аварии.

