iSport.ua
Русский Українська

Фьюри рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя Уордли - Дюбуа

Британский экс-чемпион высказался о потенциальных соперниках.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил возможность встречи в ринге с победителем боя между обладателем титула WBO Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа после своего ближайшего поединка против Арсланбека Махмудова.

Британский боксер отметил, что готов к такому бою, и считает, что его было бы легко организовать.

Читай также: "Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг

"Я не смотрю за спину Махмудову, который так же опасен, как и оба этих парня. Но это бой, который определенно меня бы заинтересовал.

Мы однозначно можем устроить его, поскольку представляем одну промоутерскую компанию. Мы все деремся под одними знаменами. Поэтому я бы сказал, что этот поединок можно устроить достаточно легко", - сказал Фьюри в комментарии BoxNation.

Напомним, что Фьюри встретится с Махмудовым 11 апреля в Лондоне, а поединок Уордли - Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере.

Ранее Фьюри также ответил, возможен ли его бой с Энтони Джошуа после трагической аварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа Фабио Уордли

Статьи по теме

Фьюри ответил, возможен ли его бой с Джошуа после трагической аварии Фьюри ответил, возможен ли его бой с Джошуа после трагической аварии
"Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг "Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг
"Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика "Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика
"Будет умолять о трилогии": Фьюри рассчитывает снова подраться с Усиком "Будет умолять о трилогии": Фьюри рассчитывает снова подраться с Усиком

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Другие страны20:30
Чилаверт разнес Винисиуса за скандал в Лиге чемпионов
Бокс19:58
Фьюри рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя Уордли - Дюбуа
Европа19:56
Куртуа стал акционером клуба из чемпионату Франции
Бокс19:35
"Очень хотел бы получить шанс": Итаума заявил о желании подраться с Усиком
Олимпийские игры19:17
Нин с рекордом завоевал "золото" Олимпиады-2026
Европа18:59
Карпаты подписали хавбека из Сегунды
Биатлон18:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
Бокс18:33
Фьюри ответил, возможен ли его бой с Джошуа после трагической аварии
Киберспорт18:30
NaVi уступили Mouz на DreamLeague Season 28
Европа18:19
Боруссия Д оформила второй трансфер на лето
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK