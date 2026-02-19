iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лех обыграл КуПС на выезде

Встретились потенциальные соперники донецкого Шахтера.
Сегодня, 22:05       Автор: Антон Федорцив
КуПС – Лех / Polsat Sport
КуПС – Лех / Polsat Sport

Все ключевые события в поединке произошли в первой половине поединка. "Желто-черные" успели остаться вдесятером, а познанцы оформили два мяча.

Открыл счет Лех на 9-й минуте. Это Козубаль забил головой с вратарской после передачи Исхака. А впоследствии Луее-Лутумба после умышленного удара соперника оставил КуПС в меньшинстве.

Впрочем, полноценно пользоваться численным преимуществом гости не сумели. Лех оформил еще один мяч перед перерывом. Исмаил получил передачу в пределах штрафной и отправил сферу в нижний угол.

Больше команды не забивали. Победитель противостояния может стать соперником донецкого Шахтера в 1/8 финала. Ответный матч запланирован на 26 февраля в Познани.

Статистика матча КуПС – Лех предварительного раунда плей-офф Лиги конференций

КуПС – Лех – 0:2
Голы: Козубаль, 9, Исмаил, 41

Ожидаемые голы (xG): 0.06 - 3.22
Владение мячом: 40% - 60 %
Удары: 1 - 28
Удары в створ: 0 - 12
Угловые: 1 - 8
Фолы: 9 - 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лех Познань купс

Статьи по теме

Шахтер получил потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций Шахтер получил потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций
Грузинский игрок Динамо женился под аккомпанемент Тины Кароль Грузинский игрок Динамо женился под аккомпанемент Тины Кароль
Чемпион Польши арендовал вингера Динамо Чемпион Польши арендовал вингера Динамо
Ноттингем неожиданно разгромил Фенербахче Ноттингем неожиданно разгромил Фенербахче

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Лига конференций22:05
Лех обыграл КуПС на выезде
Лига Европы21:40
Ноттингем неожиданно разгромил Фенербахче
Теннис20:59
Свитолина одолела Ружич по пути в полуфинал Дубая
Другие страны20:30
Чилаверт разнес Винисиуса за скандал в Лиге чемпионов
Бокс19:58
Фьюри рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя Уордли - Дюбуа
Европа19:56
Куртуа стал акционером клуба из чемпионату Франции
Бокс19:35
"Очень хотел бы получить шанс": Итаума заявил о желании подраться с Усиком
Олимпийские игры19:17
Нин с рекордом завоевал "золото" Олимпиады-2026
Украина18:59
Карпаты подписали хавбека из Сегунды
Биатлон18:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK