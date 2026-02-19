Лех обыграл КуПС на выезде

Все ключевые события в поединке произошли в первой половине поединка. "Желто-черные" успели остаться вдесятером, а познанцы оформили два мяча.

Открыл счет Лех на 9-й минуте. Это Козубаль забил головой с вратарской после передачи Исхака. А впоследствии Луее-Лутумба после умышленного удара соперника оставил КуПС в меньшинстве.

Впрочем, полноценно пользоваться численным преимуществом гости не сумели. Лех оформил еще один мяч перед перерывом. Исмаил получил передачу в пределах штрафной и отправил сферу в нижний угол.

Больше команды не забивали. Победитель противостояния может стать соперником донецкого Шахтера в 1/8 финала. Ответный матч запланирован на 26 февраля в Познани.

Статистика матча КуПС – Лех предварительного раунда плей-офф Лиги конференций

КуПС – Лех – 0:2

Голы: Козубаль, 9, Исмаил, 41

Ожидаемые голы (xG): 0.06 - 3.22

Владение мячом: 40% - 60 %

Удары: 1 - 28

Удары в створ: 0 - 12

Угловые: 1 - 8

Фолы: 9 - 7

