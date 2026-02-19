Ноттингем неожиданно разгромил Фенербахче

Начали команды осторожно. Моментами соперники обменялись перед экватором первого тайма. Хадсон-Одои едва не закинул за шиворот Эдерсону, а Мюлдюр в ответ пробил головой выше ворот.

А на 22-й минуте Ноттингем открыл счет. Подключиться к атаке решил центрбек Мурильо. Он протянул мяч по чужой половине и, несмотря на сопротивление соперника, нанес точный удар метров с 25-ти.

Форест мог быстро развить успех. Но выстрел Игора Жезуса заблокировал защитник, а Гиббс Уайт из центра штрафной не пробил Эдерсона. Зато перед перерывом Игор Жезус замкнул дальнюю штангу после углового.

На старте второй половины Шериф с острого угла не смог переиграть кипера "лесников" Ортегу. Расплата от Ноттингема наступила почти мгновенно. Гиббс-Уайт сначала обворовал Канте, а затем завершил комбинацию с участием Хатчинсона и Игора Жезуса.

После этого вторая 45-минутка превратилась в формальность. Форест удержал победный счет и сделал весомую заявку на место в 1/8 финала. Ответный матч сыграют 26 февраля в Ноттингеме.

Статистика матча Фенербахче – Ноттингем предварительного раунда плей-офф Лиги Европы

Фенербахче – Ноттингем – 0:3

Голы: Мурильо, 22, Игор Жезус, 43, Гиббс-Уайт, 51

Ожидаемые голы (xG): 0.48 - 2.88

Владение мячом: 57 % - 43 %

Удары: 6 - 23

Удары в створ: 2 - 7

Угловые: 3 - 10

Фолы: 10 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!