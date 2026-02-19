iSport.ua
Ноттингем неожиданно разгромил Фенербахче

"Лесники" совершили сенсацию в Лиге Европы.
Сегодня, 21:40       Автор: Антон Федорцив
Ноттингем Форест / Getty Images
Ноттингем Форест / Getty Images

Начали команды осторожно. Моментами соперники обменялись перед экватором первого тайма. Хадсон-Одои едва не закинул за шиворот Эдерсону, а Мюлдюр в ответ пробил головой выше ворот.

А на 22-й минуте Ноттингем открыл счет. Подключиться к атаке решил центрбек Мурильо. Он протянул мяч по чужой половине и, несмотря на сопротивление соперника, нанес точный удар метров с 25-ти.

Форест мог быстро развить успех. Но выстрел Игора Жезуса заблокировал защитник, а Гиббс Уайт из центра штрафной не пробил Эдерсона. Зато перед перерывом Игор Жезус замкнул дальнюю штангу после углового.

На старте второй половины Шериф с острого угла не смог переиграть кипера "лесников" Ортегу. Расплата от Ноттингема наступила почти мгновенно. Гиббс-Уайт сначала обворовал Канте, а затем завершил комбинацию с участием Хатчинсона и Игора Жезуса.

После этого вторая 45-минутка превратилась в формальность. Форест удержал победный счет и сделал весомую заявку на место в 1/8 финала. Ответный матч сыграют 26 февраля в Ноттингеме.

Статистика матча Фенербахче – Ноттингем предварительного раунда плей-офф Лиги Европы

Фенербахче – Ноттингем – 0:3
Голы: Мурильо, 22, Игор Жезус, 43, Гиббс-Уайт, 51

Ожидаемые голы (xG): 0.48 - 2.88
Владение мячом: 57 % - 43 %
Удары: 6 - 23
Удары в створ: 2 - 7
Угловые: 3 - 10
Фолы: 10 - 14

