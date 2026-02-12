iSport.ua
Ноттингем может возглавить бывшей тренер другого неудачника АПЛ

Витор Перейра согласен снова взяться за работу.
Сегодня, 21:37       Автор: Андрей Безуглый
Витор Перейра / Getty Images
Ноттингем Форест опредился с новым главным тренером, утверждает Sky sports.

Напомним, что "лесники" ранее уволили Шона Дайча, который был уже третьим тренером клуба в текущем сезоне.

Новым руководителем команды может стать Витор Перейра. Португалец уже дал свое согласие.

Напомним, что Перейра был уволен в начале сезона из Вулверхэмптона после того, как команда набрала лишь два очка в десяти стартовых турах.

Как пишет издание, назначение нового тренера может состься уже в ближайшее время, сторонам ли8ь осталось подписать все необходимые бумаги.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм надолго потерял своего вингера.

