Сделка по переходу Зинченко в Аякс временно приостановлена

Украинец пока продолжает согласовывать с Арсеналом все детали своего трансфера.

Украинский защитник Александр Зинченко, выступавший в первой части сезона в аренде в Ноттингем Форест, все еще обсуждает с Арсеналом условия своего перехода в Аякс.

Как сообщает Sky Sports, сделка по этому трансферу временно приостановлена до тех пор, пока 29-летний футболист не согласует все формальности с лондонским клубом.

Как только Аякс получит зеленый свет, Зинченко пройдет медицинское обследование в амстердамском клубе, а стороны завершат оформление документов об аренде игрока до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Аякс рассматривает возможность полноценного трансфера украинца, однако, по информации издания, вопрос о долгосрочном будущем игрока будет рассматриваться уже летом.

Напомним, что сейчас Зинченко официально пребывает в аренде в Ноттингем Форест, которая была рассчитана до конца сезона. Тем не менее "лесники" хотят уже прекратить сотрудничество с украинцем, однако эта идея затрудняется тем, что в соглашении с Арсеналом изначально не была предусмотрена опция его досрочного расторжения.

