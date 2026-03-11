iSport.ua
Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче

Превзошёл достижение Брайанта по очкам за матч.
Сегодня, 07:53       Автор: Валентина Чорноштан
Бэм Адебайо / Getty Images
Центровый Майами Бэм Адебайо смог набрать больше половины очков своей команды в игре против Вашингтона.

Матч Хит против Уизардс закончился со счетом 150:129, а Адебайо сумел набрать 83 очка, 9 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота за 42 минуты на площадке.

Ему удалось реализовать 20 из 43 бросков с игры, 7 из 22 трехочковых и 36 из 43 штрафных.

Тем самым он опередил защитника Кобе Брайанта (81), однако рекорд результативности по-прежнему принадлежит Уилту Чемберлену, он набрал 100 очков.

Ранее игрок Шарлотт повторил достижение Леброна и Дончича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Бэм Адебайо

