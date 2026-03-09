iSport.ua
Болл повторил достижение Леброна и Дончича

Но результативность Ламело не помогла победить Финикс.
Сегодня, 12:58       Автор: Валентина Чорноштан
Ламело Болл / Getty Images
В ночь на 9 марта прошел матч Шарлотт - Финикс, в котором лидер Хорнетс по количеству таких игр смог сравняться с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем.

Ламело Болл, набрав 22 очка, 7 подборов и 6 передач в игре против Санз, однако такого перформанса защитника не хватило, чтобы победить Финикс.

Добавим, что Болл провел 100-ю игру в карьере со статистикой 20-5-5, став первым игроком в истории франшизы Хорнетс с таким результатом.

В возрасте до 25 лет подобного достижения добивались только Леброн Джеймс, Лука Дончич, Оскар Робертсон, Яннис Адетокумбо и Мэджик Джонсон.

Ранее Карри назвал двух игроков, которые могут побить его рекорд по трёхочковым.

