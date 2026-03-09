Болл повторил достижение Леброна и Дончича
В ночь на 9 марта прошел матч Шарлотт - Финикс, в котором лидер Хорнетс по количеству таких игр смог сравняться с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем.
Ламело Болл, набрав 22 очка, 7 подборов и 6 передач в игре против Санз, однако такого перформанса защитника не хватило, чтобы победить Финикс.
Добавим, что Болл провел 100-ю игру в карьере со статистикой 20-5-5, став первым игроком в истории франшизы Хорнетс с таким результатом.
В возрасте до 25 лет подобного достижения добивались только Леброн Джеймс, Лука Дончич, Оскар Робертсон, Яннис Адетокумбо и Мэджик Джонсон.
