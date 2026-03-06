Карри назвал двух игроков, которые могут побить его рекорд по трехочковым

Заявил, что его рекорд по трехочковым не является вечным.

Защитник Голден Стейт Стефен Карри назвал для BasketNews имена тех , кто сможет побить его рекорд по точным трёхочковым в истории НБА.

Напомним, что сейчас на его счету около 4233 точных трёхочковых в регулярном чемпионате и 4833 — с учётом плей-офф.

"Я не думаю, что мой рекорд станет непреодолимым препятствием. Но сам масштаб того, чего нужно достичь и превзойти, зная, что я ещё смогу увеличить свой общий результат, прежде чем всё закончится, это прекрасно", — сказал Стефен.

Энтони Эдвардс и Кон Кноппель - два кандидата, способные превзойти меня. Буду ли я расстроен в таком случае? Вовсе нет. У Рэя Аллена был подобный момент, когда он обошёл Реджи Миллера это своего рода передача эстафеты.

