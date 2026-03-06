Превц не сумел установить рекорд из-за дисквалификации

Украинцы также не сумели заработать очков в Лахти.

В пятницу, 6 марта, в финском Лахти прошел этап Кубка мира по прыжкам с трамплина.

На соревнование были два украинца: Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, но никто из них не сумел заработать очков, заянв 48 и 61 места.

Однако главной сенсацией ста Домен Превц. Словенец шел на рекорд, он мог стать первым спортсменом выигравшим семь стартов подряд.

И начал спортсмен очень удачно, обойдя в зачете всех соперников. Но в итоге Превц бы дисквалифицирован - его лыжи были на один см длиннее, чем разрешено.

Победителем стал немец Филипп Раймунд, поднявшийся на первое место после дисквалификации Превца.

Ранее также сообщалось, что украинская спортивная пара выиграла бронзу юниорского ЧМ.

