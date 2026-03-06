iSport.ua
Бавария без проблем разгромила Боруссию в большинстве

Даже без Кейна мюнхенцы не потеряли в силе.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
В пятницу, 6 марта, Бавария принимала дома менхенгладбахскую Боруссию.

У гостей с самых первых минут практически не было никаких шансов. Мюнхенцы прижали соперника к его воротам, однако результата сумели добиться лишь спустя полчаса.

Диас открыл счет, а еще до конца тайма Лаймер удвоил преимущество Баварии.

А со стартом второго тайма игра для Боруссии, можно сказать, окончилась. Райц удалился, а Мусиала с пенальти забил третий гол, ближе к концу матча Джексон оформил разгромный счет.

Боруссия все же сумела забить гол престижа в самом конце матча, поставив точку в матче.

Бавария - Боруссия М 4:1
Голы: Диас, 33, Лаймер, 45+1, Мусиала (пенальти), 57, Джексон, 79 - Мохья, 89

