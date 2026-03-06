iSport.ua
Против Неймара подапла иск его повар

Футболист заставлял работать ее сверхурочно.
Сегодня, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Против Неймара подала иск его повар, сообщает Metropoles.

Женщина заявила, что футболист заставлял работать ее по 16 часов в сутки. Нередко и в выходные дни, когда ей приходилось задерживаться до ночи и готовить для всех его гостей.

Также она пожаловалась на многочисленную другую работу, из-за которой у нее появились проблемы со здоровьем.

А еще Неймар заставлял работницу отмечать время ее перерыва, хотя в сам перерыв заставлял продожать работать.

В суде она требует от футбоиста и подрядной компании компенсации в размере 43 тысяч евро. 

Ранее также сообщалось, что проблемы с законом могут быть и у звезды Астон Виллы.

