Против Неймара подапла иск его повар

Против Неймара подала иск его повар, сообщает Metropoles.

Женщина заявила, что футболист заставлял работать ее по 16 часов в сутки. Нередко и в выходные дни, когда ей приходилось задерживаться до ночи и готовить для всех его гостей.

Также она пожаловалась на многочисленную другую работу, из-за которой у нее появились проблемы со здоровьем.

А еще Неймар заставлял работницу отмечать время ее перерыва, хотя в сам перерыв заставлял продожать работать.

В суде она требует от футбоиста и подрядной компании компенсации в размере 43 тысяч евро.

