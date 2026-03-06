iSport.ua
Тоттенхэм рассматривает увольнение Тудора

"Шпоры" устали проигрывать.
Сегодня, 21:46       Автор: Андрей Безуглый
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Тоттенхэм рассматривает вероятность увольнения Игора Тудора, пишет The Telegraph.

Напомним, что хорватский специалист был назначен 14 февраля.

Под его руководством "шпоры" провели три матча, проиграв их со счетом 3:9, что вызвало огромное неудовольство руководства.

В седующих трех матчах Тоттенхэм сыграет с Ливерпулем и дважды с Атлетико, что увеличивает шансы скорой отставки тренера.

Клуб уже провел переговоры с Роберто де Дзерби на следующий сезон при условии, что Тоттенхэм сохранит место в АПЛ.

Ранее также легенда МЮ вступился за Майкла Каррика.

