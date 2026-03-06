Тоттенхэм рассматривает увольнение Тудора

Тоттенхэм рассматривает вероятность увольнения Игора Тудора, пишет The Telegraph.

Напомним, что хорватский специалист был назначен 14 февраля.

Под его руководством "шпоры" провели три матча, проиграв их со счетом 3:9, что вызвало огромное неудовольство руководства.

В седующих трех матчах Тоттенхэм сыграет с Ливерпулем и дважды с Атлетико, что увеличивает шансы скорой отставки тренера.

Клуб уже провел переговоры с Роберто де Дзерби на следующий сезон при условии, что Тоттенхэм сохранит место в АПЛ.

