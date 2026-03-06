iSport.ua
Легенда МЮ жестко прошелся по критикам Каррика

Патрис Эвра недоволен своими бывшими партнерами.
Сегодня, 16:17       Автор: Андрей Безуглый
Патрис Эвра / Getty Images
Бывший игрок Манчестер Юнайтед Патрис Эвра недоволен поведением своих бывших партнеров.

Напомним, что после череды побед команда под руководством Каррика провела ряд крайне неуверенных матчей. Из-за чего специалиста резко начали критиковать, и особенно экс-игрок Юнайтед.

Эвра же высказался в поддержку Каррика и раскритиковал своих партнеров, которые, по его мнению, должны были бы поддержать специалиста.

Вообще не понимаю отсутствия поддержки в адрес Майкла Кэррика. Он же наш парень и реально делает крутую работу.

Скоулзи нагнал негатива в своей аналитике, да и Рой Кин с Гари Невиллом туда же.

​Меня это жутко бесит, потому что мы бьёмся за топ-4, и весь этот трёп сейчас вообще ни к чему.

Но на телевизоре по-другому никак: там нельзя быть на позитиве, обязательно нужно накидывать на вентилятор.

​Большинство из этих умников, как только сами получают должность тренера, вылетают с работы почти моментально

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед составил шорт-лист тренеров.

