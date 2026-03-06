Легенда МЮ жестко прошелся по критикам Каррика

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Патрис Эвра недоволен поведением своих бывших партнеров.

Напомним, что после череды побед команда под руководством Каррика провела ряд крайне неуверенных матчей. Из-за чего специалиста резко начали критиковать, и особенно экс-игрок Юнайтед.

Эвра же высказался в поддержку Каррика и раскритиковал своих партнеров, которые, по его мнению, должны были бы поддержать специалиста.

Вообще не понимаю отсутствия поддержки в адрес Майкла Кэррика. Он же наш парень и реально делает крутую работу. Скоулзи нагнал негатива в своей аналитике, да и Рой Кин с Гари Невиллом туда же. ​Меня это жутко бесит, потому что мы бьёмся за топ-4, и весь этот трёп сейчас вообще ни к чему. Но на телевизоре по-другому никак: там нельзя быть на позитиве, обязательно нужно накидывать на вентилятор. ​Большинство из этих умников, как только сами получают должность тренера, вылетают с работы почти моментально

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед составил шорт-лист тренеров.

